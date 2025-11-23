İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında firari olduğu belirlenen eski milli futbolcu şüpheli Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkardı. Karadeniz’in sosyal medya mecralarında yasa dışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu ve yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

CANLI YAYIN YAPIYOR

Eski milli futbolcunun, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulduğu bilgisi verildi. Karadeniz, çeşitli sosyal medya platformlarında uzun bir süredir canlı yayın yapmaya devam ediyor.

MERİTKİNG’İN SAHİBİ

Başsavcılıktan yurt dışında firari olan ‘MeritKing’ isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Kılıçaslan hakkında internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle bu kararın verildiği ve mal varlığına el konulduğu bildirildi.