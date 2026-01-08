İzmir'in Tire ilçesinde, domuz avında sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç yaşamını yitirdi.

Alına bilgiye göre Hasan Çavuşlar Mahallesi’nde domuz avına çıkan 45 yaşındaki Sabri Kılıç’ın makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı. Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Sabri Kılıç’ın eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu olduğu ve yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı bilgisi edinildi.