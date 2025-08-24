Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Avukat İsmet Sayhan, MKE tarafından yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Sayhan'a 'suç örgütüne üye olmak' ve 'casusluk' suçlamaları yöneltildi. Evinde ve avukatlık ofisinde aramalar yapılan Sayhan, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

ASKERİ SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞTI

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) bütün süreçlerine vakıf olan eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, MKE’nin şikayeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN'da avukat olarak işe başlayarak yeniden gündem olmuştu.

İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış ve kısa sürede paylaşımını fark ederek silmişti.