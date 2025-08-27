Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve Devlet Bahçeli’nin "dava arkadaşım" diyerek sahip çıktığı Selahattin Yılmaz'ın ardından MHP'ye yakın eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan da tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
İfadesinin ardından Sayhan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.