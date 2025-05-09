Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir kadın, evine gelen eski nişanlısını karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Kadın ile şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kadının eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu fark ettiği ve bu nedenle panikle balkondan atladığı ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Balkondan atlayan kadının durumu ağır.