Dün SÖZCÜ TV'de yayınlanan Para Politika programında gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, muhalefetin ortak bir Cumhurbaşkanı adayında uzlaşması gerektiğini vurguladı.

"ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYINDA BİRLEŞMEK DURUMUNDAYIZ"

"Bizim dışımızda zaman zaman söyleyen oluyor. Muhalefet partililerine bu sisteme karşın bütünleşik hareket etmesini işaret ettim" diyen Dervişoğlu, "Sistemden kurtulmak için ortak bir Cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ama sistemin doğru yürütmek için güçlü bir parlamentoda ihtiyacımız var" demişti.

Dervişoğlu'na bir destek de YRP'den geldi.

"ORTAK ADAY ARAYIŞINI DOĞRU BULUYORUZ"

Yeniden Refah Partisi MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Kılıç, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması konusunda şunları söyledi:

"AKP ya da CHP’nin adayını desteklemeyen tüm partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece önemli ve doğru buluyoruz. Siyasi partilerle bizim de temasımız var. AKP ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkündür, üçüncü bir yol da, üçüncü bir adayda ittifak etmek de mümkündür.

Umut olduğunu göstermek, ışık olduğunu göstermek mümkündür. Adı geçen siyasi partilerin tamamı cumhurbaşkanı düzeyinde toplumun önüne iki ana akım dışında üçüncü bir alternatif koymakla mükelleftir."

ERDOĞAN'A DESTEK VERMİŞLERDİ

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından adaylıktan çekildiklerini ve Erdoğan'a desteklerini açıklamıştı.