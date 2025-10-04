Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’ın 2026 yılında yapılacağı yönündeki anayasa referandumu iddialarına dair görüşlerini paylaştı.

Erbakan, referandum konusunun halk oylamasıyla yapılmasının gerektiğini vurgulayarak, "Millete gidip sorulmasından yanayız. Meclis’in kendisinin bir karar almasından sonra millete bu anayasa değişikliğini, bu kararı tasdik ettirilmesi daha demokratik ve daha uygun olur diye düşünüyoruz" dedi.

“BİZ HER ZAMAN MİLLETE GİDİLMESİNDEN YANAYIZ”

FOTOĞRAF TARTIŞMASI

Fatih Erbakan, TBMM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer siyasi liderlerin verdiği fotoğraf hakkında da açıklamalarda bulundu.

Erbakan, "Orada tabiri caizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz Sayın Cumhurbaşkanına hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Salondan çıkarken Cumhurbaşkanının orada oturan diğer liderlerle birlikte olmasını doğru şekilde değerlendirmek lazım. Bu herhangi bir ittifakın habercisi değil" dedi.