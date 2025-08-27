Bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nn hastanesi de skandalda suçlu bulundu.

Adli Tıp Kurumu dosyadaki bebekler için tek tek inceleme yaptı. AKP’li Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortağı olduğu Özel Avcılar Hospital’da hayatını kaybeden “Tokluoğlu bebek” ile ilgili hastane yönetimi suçlu bulundu.

Adli Tıp Kurumu; “yoğun bakım şartlarının 3. düzey yoğun bakım şartlarını taşımadığı halde 3. düzey yoğun bakım gibi gösterilerek yenidoğan bebeklerin yatırılmasını sağlayıp uygun olmayan koşullarda yürütülen takip ve tedavi sürecini organize edilmiştir” dedi.

Kerem Tokluoğlu bebeğin ölümü, Müezzinoğlu’nun hastanesi Avcılar Hospital’ın “organizasyon hatası” olarak tanımlandı.