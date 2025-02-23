ABD'de 22 yaşındaki Tunuslu Maissa Jebali, tartışarak ayrıldığı eski sevgilisinden 850 bin dolar (yaklaşık 30 milyon TL) değerinde TrumpCoin çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Genç kadın, hakkındaki suçlamalar nedeniyle sınır dışı edilme riskiyle de karşı karşıya kaldı.

NBC6'nın haberine göre Jebali, altı aydır birlikte olduğu Anthony Bravo ile Güney Florida'da, Bravo'nun yatında vakit geçiriyordu. Ancak çift, teknede tartışmaya başladı. Bravo, kavganın ardından uyumaya gitti ve sabah uyandığında Jebali'nin tüm eşyalarını toplayarak ayrıldığını fark etti.

Ancak iddiaya göre genç kadın sadece kendi eşyalarını değil, Bravo'nun dijital varlıklarını da beraberinde götürdü...

Jebali'nin, Bravo'nun telefonuna erişerek kripto cüzdanındaki yaklaşık 30 milyon TL değerindeki TrumpCoin'i kendi hesabına aktardığı öne sürüldü. Ayrıca Bravo'nun kredi kartını da kullandığı iddia edilen Jebali'nin 4 bin dolar (yaklaşık 145 bin TL) değerinde Airbnb ödemesi yaptığı ve 14 bin dolar (yaklaşık 508 bin TL) harcadığı ifade edildi.

ÖZEL DEDEKTİFLE PEŞİNE DÜŞTÜ

Eski sevgilisinin izini sürebilmek için özel dedektif tutan Bravo, Jebali'nin 14 Şubat'ta Miami'de bir otelde kaldığını öğrendi. Polis ekipleri, Jebali'yi "üçüncü derece hırsızlık ve kredi kartı dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ancak yapılan incelemede genç kadının vize süresinin dolduğu tespit edilince ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) devreye girdi. NBC6'ya konuşan Bravo ise Jebali'nin sınır dışı edilmeden önce çaldığı varlıkları iade etmesi gerektiğini söyledi.