Yeni Malatyasor yönetimden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında bazı futbolcuların kadro dışı kaldığı, bunun üzerine gelen sakatlıkların da mevcut oyuncu sayısını kritik seviyenin altına indirdiği belirtildi.

Teknik heyetin tüm seçenekleri değerlendirmesine rağmen maça çıkacak sayıda futbolcu bulunamadığı vurgulandı.

Kulübün basın sözcüsü Bora Özkan, yazılı açıklamasında önceliklerinin kulübün uzun vadeli menfaatlerini korumak olduğunu ifade ederek, mevcut şartlarda 13. hafta mücadelesine rekabetçi bir kadroyla çıkmanın mümkün olmadığını kaydetti.

MAÇA ÇIKMAYACAK

Özkan ayrıca altyapı çalışmalarının aynı şekilde süreceğini ve kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için planlamaların devam ettiğini aktardı.

Yeni Malatyaspor’un sahaya çıkmama kararının ardından, karşılaşmanın sonucu ve olası yaptırımlara ilişkin nihai değerlendirmeyi Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapması bekleniyor.