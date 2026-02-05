2006'da Oryantal Star'a, 2011'de de Survivor'a katılan Didem Ceran, yarışmalardaki tavrı ve hareketleriyle çok konuşulmuştu. Daha sonra yaptığı tuhaf açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Ceran, son yıllarda gündeme gelmemesine rağmen sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyordu. Uzun süredir ise ortalarda görünmeyen Didem Ceran tüm yüz yapısını değiştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında, Türkiye'de daha basit bir estetik operasyon geçirdiğini ve ciddi ağrılar yaşadığını belirten Ceran, Güney Kore'deki sürecin çok daha kapsamlı olduğunu ifade etti.

OPERASYON TAM 2 GÜN SÜRDÜ

Ceran açıklamasında, çene kemiklerinin yeniden yapılandırıldığını, kemiklerin kesilerek çıkarılan dokuların dolgu amacıyla kullanıldığını derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemlerinin yapıldığını aktardı. Ayrıca göğsünde daha önce patlamış olan silikon nedeniyle temizlik işlemi uygulandığını belirtti.

Operasyonun iki gün sürdüğünü söyleyen Didem Ceran, ilk gün 5 saat, ikinci gün ise 10 saat süren ağır bir cerrahi müdahale geçirdiğini açıkladı.

Son olarak güncel görüntüsünü paylaşan Didem Ceran, iyileşme sürecinin ardından takipçilerine doktorunu tanıtacağını da duyurdu.