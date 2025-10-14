NOW Haber’den Alican Uludağ’ın aktardığı bilgilere göre, dört farklı davada yargılanan ve üç ayrı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban, yasağı delerek Yunanistan’a kaçtı.

T24’ün ulaştığı belgelere göre, Ban’ın Yunanistan pasaportu ve oturma izni aldığı da ortaya çıktı.

RÜŞVET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünsal Ban, eski eşi Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bazı şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde rüşvet iddiaları nedeniyle daha önce kamuoyunun gündemine gelmişti.

Ban hakkında, farklı dosyalarda dört ayrı dava bulunuyor. Daha önce Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklanan Ban, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 günün ardından tahliye edilmişti.

Tahliyesi sonrası, üç ayrı mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilen Ban’ın, buna rağmen kaçmayı başardığı belirlendi.

Ünsal Ban’ın ismi, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımlarında da geçmiş, Ban ile Taşkesenlioğlu ailesi arasındaki ilişkiler kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.