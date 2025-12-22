‘Terörsüz Türkiye’ süreci, 1991 yılında seçimler öncesinde dönemin liderlerinin TRT ekranlarından yaptıkları açık oturumu yeniden gündeme getirdi.

20 Ekim 1991 seçimlerinden önce siyasi parti liderleri devlet televizyonu TRT’de açık oturuma çıktılar. Süleyman Demirel (DYP), Mesut Yılmaz (ANAP), Bülent Ecevit (DSP), Erdal İnönü (SHP), Necmettin Erbakan (RP) ve Doğu Perinçek’in (SP) katıldığı 6 lider seçmene mesajlarını verirken, Güneydoğu sorununa ilişkin çarpıcı ifadeler kullandılar.

NERELİSİN SORUSU

DYP Lideri Demirel şunları ifade etimişti: “Eşitliğe gelince, bu ülkede vali oluyor kişi. Soruyorlar mı nereden geliyorsun? Kimin oğlusun, nerelisin? diye. Kaymakam oluyor, soruyorlar mı? General oluyor, soruyorlar mı? Yüksek hakim oluyor soruyorlar mı? Milletvekili oluyor, soruyorlar mı? Hayır. Bakan oluyor, soruyorlar mı? Başbakan oluyor, soruyorlar mı? Hayır. Kimseye sordukları yok. Gelin çağın devletini anlayalım. Türkiye’nin başına yeni gaiyeler açmanın manası yok. Bu olay Türk ırkından gelenlerin Kürt ırkından gelenleri ezdiği ve bundan dolayı isyana sebep olduğu bir olay değildir. Biz kardeşiz bu ülkede. Ve 26 etnik gruptan gelen insan var burada. Eğer etnik gruplara göre Türkiye’yi parçalamaya kalkarsanız, vatandaşlık kavramını, konseptini kenara atarsanız, eşitlik kavramını kenara atarsanız o zaman Türkiye’ye yazık olur.”

‘Türk ulusu ayrımsız bir kaynaşmadan oluşmuştur’

Demirel’in sözlerine destek veren DSP lideri Bülent Ecevit ise “Güneydoğu Anadolu sorunu bir Türklük-Kürtlük sorunu olarak görmüyorum. Bu konuda Sayın Demirel’in görüşlerine katılıyorum. Türk ulusu yüzyıllar boyunca değişik etkin gruplardan, değişik ülkelerden gelen insanların ayrımsız kaynaşmasından oluşmuştur” görüşünü paylaşmıştı.