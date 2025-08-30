Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy’nin Lviv’de öldürüldüğünü duyurdu.

Zelenski, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Ihor Klimenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko’nun olayın ilk ayrıntılarını kendisine aktardığını belirterek, “Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Katili bulmak için tüm gerekli güç ve imkânlar soruşturma ve arama çalışmalarına dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Lviv kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Parubiy, Ukrayna'nın önde gelen siyasi isimlerinden sayılıyordu. Siyasi kariyerinin başlangıç döneminde Ukrayna'daki aşırı sağcı partilerle ilişkilendirilen Parubiy, 2016 ve 2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Rada Başkanı olarak görev yapmıştı.