Eski yastıklar, yeniden kullanılabilecek değerli bir dolgu malzemesi kaynağıdır. İçlerindeki tüy veya elyaflar kullanılmadan önce mutlaka dezenfekte edilmeli; bunun için 100°C’de 15 dakika fırınlama veya antibakteriyel sprey ile işlem uygulanması yeterlidir. Temizlenen dolgu malzemesi, ev yapımı oyuncaklar, dekoratif yastıklar veya küçük minderlerin doldurulmasında rahatlıkla kullanılabilir.

ISITMA VE İZOLASYONDA ETKİLİ

Yastık dolgusu, yapısı gereği ısıyı tutma özelliğine sahiptir ve bu özelliği sayesinde kışın boru hattı korumasında etkili bir yalıtım malzemesi görevi görür. Isıtılmayan bodrum veya ahır gibi alanlarda su ve kanalizasyon borularının etrafına sarılarak sabitlendiğinde, donma riskini azaltır ve boru patlamaları nedeniyle oluşabilecek masrafların önüne geçer.

KIRILGAN EŞYALAR İÇİN DOĞAL KORUYUCU

Eski yastıklar, taşınma sırasında tabak, bardak, çerçeve ve benzeri kırılabilir eşyaların paketlenmesinde tampon görevi de görebilir. Darbelere karşı koruma sağlayarak eşyaların hasar görmesini önler.

MOBİLYA VE EV EŞYALARINA YENİ HAYAT

Yastıklar, basit dokunuşlarla yeni ev eşyalarına dönüştürülebilir.

— Eski bir yastık, üzerine geçirilecek kalın ve yıkanabilir bir kumaşla kolayca konforlu bir evcil hayvan yatağına çevrilebilir.

— Birkaç yastığın birleştirilmesiyle, dekoratif kumaş kaplamayla desteklenen puf veya ayak dayanağı yapılabilir. Bu yöntem hem ekonomik hem de pratik bir çözümdür.

BAHÇE VE TOPRAKTA KULLANIM

Kuş tüyü ve tüy karışımları, yüksek azot içeriği sayesinde organik gübre olarak değerlendirilebilir. Yavaş ayrışması nedeniyle toprağa uzun süreli besin sağlar. Tüyler toprağa ekilmeden önce ezilerek daha iyi karışması sağlanmalı; böylece ayrışma süresi kısalır ve verim artar.

Görüldüğü gibi eski yastıklar, basit onarımlardan yalıtıma, bahçecilikten evcil hayvan konforuna kadar birçok alanda yeniden kullanılabilir. Çöpe atılmak yerine doğru şekilde değerlendirildiğinde hem soğuğa karşı koruma sağlar hem de ev bütçesinde önemli tasarruf yaratır.