Kaza saat 19.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kozdere yolunda meydana geldi.

Mehmet Kaya idaresindeki otomobil, Yenişehir’den Kozdere yoluna çıkış yaparken, çevre yolunda karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki otluk alana savrulurken, takla atarak yan duran otomobil demir yığını haline dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Kadriye Kaya yaralı olarak çıkarıldı.

Kaya ile yaralanan kamyonetin sürücüsü O.Y., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

1999-2001 ARASI BAŞKANLIK YAPMIŞTI

1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Kaya’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.