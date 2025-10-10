Bir dönem Avrupa futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Ivan Klasnic, bugünlerde hayatla zorlu bir mücadele içerisinde. Werder Bremen formasıyla Bundesliga şampiyonluğuna da uzanan yıldız futbolcu, şimdi o günlerdeki tedavi süreçlerinin bedelini ağır ödediğini söylüyor.

"TAZMİNAT ALSAM DA SAĞLIĞIMI GERİ KAZANAMAM"

Klasnic, Alman basınına verdiği röportajda yaşadığı sağlık sorunlarını şu sözlerle anlattı:

"Kim bilir daha ne kadar yaşayacağım... hasta olsam da hala hayatta olduğum için minnettarım. Ama aynı zamanda çok öfkeliyim. Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemem. Ne kadar tazminat alsam da sağlığımı geri kazanamam."

Bir dönem geçirdiği böbrek yetmezliği nedeniyle defalarca ameliyat olan ve nakil geçiren Klasnic, artık günlerini hastane kontrolleriyle geçiriyor.

"PROFESYONEL FUTBOLCUYKEN İMKANSIZ..."

Eski yıldız futbolcu, geçmişte kullandığı ilaçlara dair büyük pişmanlık yaşadığını da dile getirdi:

"Profesyonel futbol oynarken ağrı kesici almadan sahaya çıkmak neredeyse imkânsız. Performans göstermek istiyorsanız o ilaçlara mecbur kalıyorsunuz. Ama eğer böbrek problemim olduğunu bilseydim, asla o ilaçları almazdım."