Nevada’nın Reno kentinde yaşayan Alexander isimli adam, her zamanki gibi Goodwill adlı ikinci el mağazasını ziyaret etti. Amacı sadece eşi için küçük bir hediye bulmaktı. Antika eşyaları çok seven eşine, eski tarz bir el aynası almayı düşünüyordu.

Raflar arasında gezinirken gözüne takılan bir ayna, sade görüntüsüne rağmen dikkatini çekti. Üstelik fiyatı da oldukça uygundu: 9.99 dolar, yani yaklaşık 420 TL.

Sapındaki İki Kelime Tüm Hikâyeyi Değiştirdi

Aynayı satın aldıktan sonra daha yakından inceleyen Alexander, sap kısmında “Webster Sterling” yazısını ve hemen yanında “1953” tarihini fark etti.

Bu küçük ayrıntı, aynanın aslında hakiki som gümüş (sterling silver) bir parça olduğunu gösteriyordu.

Sıradan bir dekorasyon eşyası olarak düşündüğü bu ayna, aslında değerli bir antika idi.

420 Liraya Aldı, Binlerce Lira Değerinde Çıktı

Alexander, bulduğu aynanın üzerindeki damgayı araştırınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Webster Sterling” imzası, 1900’lü yılların ortalarında üretilmiş koleksiyonluk gümüş işçiliği anlamına geliyordu.

Online müzayede sitelerinde yaptığı kısa bir araştırmanın ardından, aynanın değerinin 75 ila 200 dolar (yaklaşık 8 bin TL) arasında değiştiğini öğrendi.

Bir Hediye, Paha Biçilmez Bir Hazineye Dönüştü

Eşine hediye etmek için aldığı bu antika parça, Alexander için beklenmedik bir hazineye dönüştü.

Küçük bir etiketin ardında gizlenen bu hikâye, ikinci el mağazalarının bazen gerçek bir define avına dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.