Mutfaklarımızda bayatlayan ve çöpe giden ekmek kırıntıları, geleceğin temiz enerji kaynağı olabilir mi? Nature Chemistry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, gıda atıklarını yüksek değerli kimyasal ürünlere dönüştüren ezber bozan bir yöntemi ortaya koydu. Bilim insanları, sadece atıkları değerlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda fosil yakıtlara olan bağımlılığı bitirecek "karbon negatif" bir sürecin kapısını aralıyor.

FOSİL YAKITLARA EKMEK KIRINTISI HAMLESİ

Kimya endüstrisinin kalbi sayılan hidrojenasyon, ilaçtan plastiğe kadar hemen her alanda kullanılan temel bir süreç. Ancak bu süreçte kullanılan hidrojen gazı, doğaya ağır bir bedel ödetiyor: Üretilen her 1 kilogram hidrojen için atmosfere yaklaşık 20 kilogram karbondioksit salınıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Stephen Wallace ve ekibi, bu çevre kirliliğine biyolojik bir çözüm buldu. Çözümün anahtarı ise şaşırtıcı bir yerde: E. coli bakterileri ve bayat ekmek kırıntıları.

BAKTERİLER VE METALİN İŞBİRLİĞİ

Araştırmacılar, bakterilerin doğal yeteneklerini modern teknolojiyle birleştirdi. Süreç şu şekilde işliyor:

Atıktan Besine: Mikrobiyal enzimler, ekmek kırıntılarındaki karmaşık karbonhidratları parçalayarak glikoza dönüştürüyor.

Bakteriyel Fabrika: E. coli bakterileri bu glikozla beslenirken oksijensiz ortamda doğal olarak hidrojen gazı salgılıyor.

Akıllı Katalizör: Hücre zarına bağlanan paladyum katalizörleri, bakterinin ürettiği hidrojeni anında yakalıyor ve onu endüstriyel ürünlere dönüştürüyor.

Bu yöntemle yapılan deneylerde, %94 gibi devasa bir verimlilik oranı yakalandı. Bu, laboratuvar ortamı için mucizevi bir başarı olarak nitelendiriliyor.

SADECE ÇEVRECİ OLMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Bu araştırmayı rakiplerinden ayıran en çarpıcı özellik ise çevresel etkisi. Geleneksel yöntemler atmosferi kirletirken, ekmek kırıntısı kullanılan bu hibrit sistemin küresel ısınma potansiyelini %135 oranında azalttığı hesaplandı. Yani bu süreç, havaya karbon salmak yerine, sistemdeki karbon ayak izini temizliyor. Nottingham Üniversitesi'nden Biyoteknolog Simone Morra süreci şöyle özetliyor:

"Bu yaklaşım parlak ve ilham verici. Hücrenin kendi karbon yollarını kullanarak istediğimiz herhangi bir maddeyi üretebilmek, kimya endüstrisinde devrim yaratabilir."

HEDEF HER TÜRLÜ GIDAYI KULLANMAK

Şu an için sistem en iyi basit moleküller üzerinde çalışsa da Prof. Wallace ve ekibi çıtayı yükseltiyor. Hedef, yöntemi endüstriyel ölçeğe taşımak ve sadece ekmek değil, her türlü gıda atığını fabrikalarda temiz enerjiye dönüştürmek.

Eğer bu teknoloji yaygınlaşırsa, fabrikaların bacalarından duman yerine su buharı çıktığı ve enerji kaynağının şehirlerin atıklarından sağlandığı bir dünyaya uyanabiliriz. Bilim insanları şimdi verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için "biyolojik mühendislik" çalışmalarına hız vermiş durumda.