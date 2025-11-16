Gıda fiyatlarının yükselişi akıl almaz boyutlara erişmesiyle henüz dalındaki ürünler bile hırsızların hedefi olmasın diye özel çabalarla korunuyor. Gündüz bölgedeki çiftçilerin gözü gibi baktığı zeytinler gece jandarma ve komando ekiplerinin yoğun çabasıyla gözleniyor. Fiyatı son dönemde hızla artan zeytinler hasat dönemine kadar korunarak, mahsüllerden kayıp verilmesinin önüne geçiliyor.

KOMANDOLAR TÜM MAHALLELERDE GÖREV ALMAYA BAŞLADI

Balıkesir'in lezzetli zeytinleriyle ünlü Edremit ilçesinde zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı. Hırsızlık olaylarının önlenmesi adına asayiş timleri, jandarmalar ve komandolar tarafından koruma altına alınan zeytinler devriye usulüyle hırsızlardan korunuyor. Bölgede her mahallenin kırsal alanlarında zeytinlikler bulurken bu kadim ürün bölgenin gelir kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturuyor.

ÖNLEMLER ALIM SATIM NOKTALARINDA ARTTI

Edremit Vergi Dairesi ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan ekipler, zeytin alım satım noktalarında da güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Kamera sistemlerini, müstahsil makbuzlarını ve alım-satım kayıtlarını inceleyen kolluk kuvvetleri, dolandırıcılık ve zeytin hırsızlığının önüne geçilmesi var gücüyle çalışıyor.