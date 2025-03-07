DEM Parti’nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmelerden sonra beklenen açıklama geldi. Öcalan geçtiğimiz hafta PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptı.

Bunun yankıları sürerken DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları önceki gün Ankara’da 7 saat süren bir toplantıda gelişmeleri ele aldı. Bu arada Öcalan’ın İmralı’dan DEM’li milletvekillerine mektuplar yazdığı da ortaya çıktı.

‘BARIŞ ÜZERİNE SÖZ KURUN’

Daha önce, PKK elebaşılarına, Kuzey Irak’a ve Suriye’deki YPG teröristlerine mektup yazdığı bilinen Öcalan’ın DEM’li vekillere de, “Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin. Süreci anlatın, barışı halka anlatın” mesajı verdiği iddia edildi.

Saatler süren toplantıda Öcalan’ın DEM’li belediye başkanlarına yönelik mesajı da paylaşıldı.

Öcalan’ın “40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Süreci anlatın, barışı halka anlatın” dediği aktarıldı.

100 NOKTADA TOPLANTILAR

DEM Parti, sürecin kamuoyuna anlatılması noktasında çalışmalarına hız verdi. 9-15 Mart tarihleri arasında 100 noktada halk toplantıları ve salon toplantıları gerçekleştirilecek.

Gidilen kent ve ilçelerde, bölgenin ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi örgütleriyle buluşmalar düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti siyasi parti turuna da 10 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te CHP ziyaretiyle başlayacak.