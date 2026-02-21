Bir dönemin en değerli çeyiz parçaları arasında yer alan el örgüsü fiskoslar, kanaviçeler ve danteller, bugün ikinci el satış platformlarında yüksek meblağlarla alıcı buluyor. 80’li ve 90’lı yıllarda evlerin baş köşesini süsleyen bu el emeği eserler, koleksiyon parçası niteliği kazanarak dijital piyasada yüz binlerce liralık değerlere ulaştı.

FİYATLAR 350 BİN TL VE 150 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İnternet üzerinden satış yapan ikinci el sitelerinde açılan ilanlar, geleneksel el işçiliğine olan finansal ilgiyi gözler önüne seriyor. Büyük bir sabır ve ustalıkla işlenen bu kültürel miras ürünleri için belirlenen satış bedelleri, piyasadaki nadirlik durumuna göre kategorize ediliyor.

Piyasa verilerine göre, el emeği ürünlerin kondisyon ve işçilik detaylarına göre talep edilen bedeller şu şekilde: El örgüsü fiskoslar, kanaviçe işlemeler, ve dantel takımlar; 500.000 TL, 325.000 TL, 150.000 TL gibi fiyatlara satılıyor.

UZMANLARDAN ALICI VE SATICILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu yüksek fiyatlandırmalar üzerine değerlendirmede bulunan uzmanlar, bu tür işlemlerin risklerine karşı alıcı ve satıcıları uyarıyor. Uzmanlar, bu meblağların "talep edilen bedeller" olduğunu hatırlatarak şu hususlara dikkat çekti:

uzmanlar, "Dijital platformlarda görülen bu fiyatların gerçek bir ticari karşılık bulabilmesi için ürünün antika değeri, tarihsel niteliği ve işçilik kalitesinin profesyonel ekspertiz raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Yüksek tutarlı alışverişlerde dolandırıcılık riskine karşı tescilli kurumlar aracılığıyla hareket edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

ANTİKA VE RETRO EŞYALAR BİRER YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Seri üretimin hakim olduğu günümüzde, el emeği ürünlerin yeniden gündeme gelmesi yalnızca nostaljiyle açıklanmıyor. Antika ve retro eşyaların birer yatırım aracı olarak görülmeye başlanması, çeyiz sandıklarında saklanan parçaları küçük birer servete dönüştürmüş durumda. Nadir bulunan desenler ve ustalıkla işlenmiş motifler, bu eserleri koleksiyonerler için cazip birer finansal varlık haline getiriyor.