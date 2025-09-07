CHP lideri Özgür Özel, 15 Eylül’de görülecek Mutlak Butlan davası, buna karşı atılan olağanüstü kurultay çağrısının gerekçesiyle, bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını SÖZCÜ’ye açıkladı. Özel, partisine yönelik kıskaç harekatını püskürtmek için yoğun mesai harcadığını, nasıl bir süreçten geçtiklerini de şöyle anlattı:

“Bir de tabii arkadaşlar bir kısmı hapiste, bir kısmı tehdit altında. Geçen gün söyledim, millet gülümsedi. İstanbul’a gittim, şöyle il binasına. Binanın kendi mahkemelik. İl başkanı 23 yılla yargılanıyor. Barikatlar ittirdi diye mahkemelik. Kurultayın ilk kongresi mahkemelik. Kapıda, danışmada duran kedimiz vardı, adı Şanslı. ‘Şanslı nerede’ dedim, o da olmuş veterinerlik, hastaneye gitmiş. ‘Ya kardeşim bu kadar da olur mu’ dedim.

GÜNDE 4 SAAT UYKU

Var gücümüzle direniyoruz. Hal böyleyken şöyle bir durum oluyor. Hani ailesine saldırılan bir baba veya evin büyük oğlu nasıl uykuyu düşünmezse, sen bu adrenalinle, bu öfkeyle, bu koruma hissiyle uykum akla gelmiyor. Yani vakit olsa da zaten öyle hani maksimum 6 saat, genelde 4 saat uykuyla duruyoruz. Bir de ben her şeye rağmen, her sabah kalkıp 7-8 kilometre koşuyorum. Spordan da taviz vermiyorum.”

Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki gün aldığı kararları da, “Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım” diye değerlendirdi.

YSK KARARI OLUMLU

Bu tespitinin gerekçesini, “Şöyle ki; ‘Kayyum da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez’ diyor. Zaten biz kasım ayının sonu aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum” diye açıkladı.

SÜRECİ DELEGE BAŞLATTI

21 Eylül’deki olağanüstü kurultaya ilişkin de, “İstanbul İl Kongre delegeleri yok orada. Doğal delegeler de, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de yok. Süreci delgeler başlattı. Öyle olunca şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Olur ya 15 Eylül’de İstanbul’daki karar alınır partiye kayyum atanırsa, onun da durduramayacağı bir süreç işleyecek. Çünkü toplanan imzalarda tartışmalı hiçbir delege yok” bilgisini verdi.

Olağanüstü kurultay çağrısının teknik bir tedbir olduğunu ve seçim hukukunu iyi bilen isimlerin önerdiğini kaydetti.

CHP, ‘butlan davasından bir gün önce 14 Eylül’de Ankara’da miting yapma kararı aldı. Özgür Özel, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve yazarımız Saygı Öztürk’e konuştu.

KEMAL BEY’İ DAVET ETTİM

CHP lideri, en kritik açıklamayı ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyebileceği stratejiye ilişkin yaptı. Yaptığı görüşmeyi anlatıp, Kılıçdaroğlu’nun kamuoyundaki yaygın kanının aksine bir strateji izleyebileceğini ima etti. “Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. “Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız” dedi.