Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Temmuz 2025’te çıkan orman yangınında 10 orman işçisi ve AKUT gönüllüsünün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Savcılığa göre 'Kusurlu' bulunmayan dosyada yer alan bilirkişi raporu, yangının yayılmasında Eskişehir Orman Genel Müdürlüğü’nün kusurlu olduğunu açıkça tespit etti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; yangının büyümesinde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Kozlu İşletme Şefliği ve Kozlu İşletme Müdürlüğü’nün şu ihmalleri sıralandı:

"ARAZÖZ YA DA EKİP GÖREVLENDİRİLDİĞİNE İLİŞKİN BELGE YOK"

"Yaz aylarında önceki yıllara nazaran hava sıcaklıklarının 30-40 dereceleri bulduğu günlerde, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü Kozlu Orman İşletme Şefliği’nde yangın çıkan ormanda acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahale etmek amacıyla en azından 1 arazöz ve ekip görevlendirildiğine dair belge bulunmadığı

GÖZETLEME PERSONELİ UYUMUŞ!

Kozlu Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın gözetleme kulesinde asgari 2 personel olması gerekirken 1 personel ile gözetleme yapıldığı, üstelik kule görevlisinin o tarihte 05:00 sıralarında hava aydınlandığı halde 07:30’da uykudan kalkması, 08:05’e kadar tuvalet ve yüz yıkama fasla yapması, kuleye çıkıp dışarıya baktığı yere yakın beyaz duman gördüğünü söylediği kule görevlisinin, yangını telsizle haberleşme merkezine bildirmemesi, sadece Kozlu İşletme Şefi’ne telefonla bildirmekle yetinmesi hususunda görevini tam gerçekleştirmediğinin tespit etmiş olması,

İLK MÜDAHALE YAKLAŞIK 3 SAAT SONRA

Orman personelinin yangın görüldükten 1 saat 30 dakika sonra ancak 1 arasöz ile söndürme işlemine başlamış olduğu, yangının 07:00 civarında başladığı değerlendirildiğinde ise yangının başlama saati ile ilk söndürme çalışma saati arasında 2 saat 45 dakika gibi bir süre olduğu

Yangınların çok olduğu bir dönemde çalışabilecek yangınların erken tespit edilebilmesi için motosikletli, telsizli yer gezici postaların görevlendirilmediği,

Yangın gözetleme kulesinde bir görevlinin çalıştırılmaması, yangına erken müdahale geç kalınması."

Ancak Başsavcılık, orman yangını söndürme çalışmaları sırasında meydana gelen 10 ölüm olayı ile bu yangının büyümesindeki şüphelilerin rolü arasında illiyet bağı olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Ancak yangının büyümesindeki rolleri nedeniyle Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Kozlu İşletme Şefliği ve Kozlu İşletme Müdürlüğü yetkililerinin dosyasını ayırarak bu yönden soruşturmaya devam etme kararı aldı.

“ADLARINI DAHİ ANMADINIZ”

Komisyonda söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sorular yöneltti.

Orman yangınlarındaki ölümlerin üzerinden dört ay geçmesine rağmen, ortaya atılan ihmallerle ilgili neden inceleme/araştırma yapılmadığını soran Çakırözer, şunları söyledi:

“Temmuz ayında Seyitgazi ilçemizde meydana gelen yangında orman emekçisi AKUT gönüllüsü 10 insanımız şehit oldu. Eskişehir Orman Bölgeden muhafaza memuru Enes Kızılyer, dozer operatörü Eyüp Dereli, arazöz şoförü Tolunay Kocaman; Denizli'den yangın personelleri Sercan Ütni, Hilmi Şahin; AKUT gönüllüleri, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu!

İzmir'de de yine, orman emekçileri, İbrahim Demir ve Ragıp Şahin şehit oldu. Sayın Bakan, konuşmanızda adlarını dahi anmadınız, gönüllülere, orman kahramanlarımıza bir kuru teşekkür! Dahası, onların hakkını, hukukunu korumuyorsunuz. Üzerinden tam dört ay geçti, onları ölüme götüren ihmaller için hangi müdürünüzü, hangi personelinizi çağırıp hesap sordunuz? Cenazelerde, taziyelerde ailelerinden duyduklarımıza yürek dayanmaz.”

Yangında yaşamını yitiren orman işçisi Seyitgazi’nin Kümbet köyünden Tolunay Kocaman’ın işe giriş sürecine dikkat çeken Çakırözer, Kocaman’ın yangın söndürme eğitimi alıp almadığını, yangınla müdahalede koruma kıyafetlerinin, maskesinin neden olmadığını sordu.

Çakırözer, “Tolunay kardeşimiz, yangından sadece bir ay önce işe başladı. İki hafta sonra evleniyor, balayına gidiyor, dönüyor, yangına koşuyor, şehit oluyor! Şimdi sormayalım mı, ne zaman eğitim aldı bu Tolunay kardeşimiz? Ne koruma kıyafeti ne maskesi var. Ailesi anlatıyor, askerden kalma eski botları giyerek yangına koşmuş! Sağ kurtulan arkadaşları anlatıyor, üzerimizdeki atletleri ağzımıza bastırarak dumanından kurtulabildik diye. Tolunay'ın sürdüğü arazözde acil butonu niye çalışmadı Sayın Bakan? Bunların hangisinden haberiniz var, hiçbirini sorgulamayacak mısınız? Burada ‘Kahramanlar’ diyorsunuz ama hiçbirine sahip çıkmıyorsunuz” diye konuştu.

“DOSYA BOMBO Ş Hİ ÇB İR ŞEY SORGULANMAMIŞ!”

Bakan Yumaklı’ya “Siz bu insanları korkunç bir şekilde ölüme göndermişsiniz Sayın Bakan” diyen Çakırözer, yangın söndürmede görev alan 10 kişinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine de tepki gösterdi.

Çakırözer, şöyle konuştu:

“Siz bir şey yapmayınca yargı da yapmıyor! Soruşturma şehir şehir gezmiş, hiç kimse sorumluluk almamış. Bakın, elimdeki utanç belgesine, ibret belgesine. Bu 10 can niçin savcılık takipsizlik kararı vermiş? Yani ecelleriyle ölmüşler; öyle mi? Ama dosyaya bakıyorsunuz, içi bomboş, hiçbir şey sorgulanmamış, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan tek kişi yok, tanık olarak kimsenin ifadesi yok. O gün yangının yayılmasına ilişkin havadan yeterli müdahale yapıldı mı, yangın müdahale havuzu var mıydı, gözetleme kulesinde yeterli personel var mıydı, kurumlar arası koordinasyon yapılabildi mi, telsizler, uydu telefonları çalışıyor muydu? Bunların hiçbiri araştırılmamış, sorulmamış.

Yine, o gün görevlendirmeleri kim, neye göre yaptı, o kahramanlara yeterli eğitim verildi mi, yeterince deneyimi var mıydı, niye yangına gönderildiler, yangına müdahalede şart olan yanmaz kıyafet, ayakkabı, koruyucu ekipman, oksijen maskesi niye yoktu, yedek ekip var mıydı, sahadaki görevliler kaç saat görev yaptı, acil tahliye planı var mıydı? Bunların hiçbiri bu soruşturma da yok Sayın Bakan, hiçbiri araştırılmamış, soruşturulmamış.”

“AKUT G ÖREVL İLERİNİN SICAK ATEŞİN ORTASINDA NE İŞİ VARDI?”

Çakırözer, yangınla mücadelede yaşamını yitiren AKUT görevlilerinin durumuna da dikkat çekti.

Bakan Yumaklı’ya “O gönüllüler neden sıcak ateşin ortasındaydı” diye soran Çakırözer, “Tüm arama kurtarma ekiplerinin bildiği gerçeği Sayın Bakan siz bilmiyor musunuz? Sizin Orman Genel Müdürünüz, bölge müdürleriniz bilmiyor mu? Gönüllüler, STK'ler sıcak bölgeye giremez. Destek bölgesinde olması gereken gönüllülerin sıcak alana girmesine kim, nasıl izin verdi? Neden bunu sorgulamıyorsunuz? Hem personelinizi hem de bu gönüllüleri korumak herkesten önce sizin sorumluluğunuzdu Sayın Bakan. Kuru teşekkürler bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz, vicdanları rahatlatmaz” dedi.