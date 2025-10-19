Çevre Bakanlığı, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerini kapsayan “Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi” için hazırlanan tanıtım dosyasını incelemişti. Bakanlık, 26 Ağustos 2025’te ÇED raporunu kamuoyuna açıklamıştı.

509 FUTBOL SAHASI KADAR

Halk TV’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre; karar kapsamında 509,67 hektarlık alanın 361,71 hektarında madencilik faaliyetleri yürütülecek. Yani bu alanın büyüklüğü yaklaşık 509 futbol sahasına denk gelecek. Ayrıca projede 112 hektarlık bir yığın liçi sahası kurulacak ve çıkarılan cevher, siyanürle yıkandıktan sonra solüsyon havuzlarına gönderilecek.

Mehmet Cengiz

İKİ AY İÇİNDE HAZIRLADILAR

Eskişehir halkının itirazları üzerine ilk yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında madenin ÇED dosyası iptal edilmişti. Rapor, eksiklerin giderilmesi için şirkete iade edilmişti. Şirket ise iki ay içinde raporu yenileyerek tekrar başvuruda bulunmuştu.

57 bin ağaç kesilecek

Halkı ikna için Atatürk’ü kullandılar

Bölge halkı, tarım arazilerinin ve su kaynaklarının zarar göreceği gerekçesiyle projeye karşıydı. Halkı ikna etmek için ise farklı bir yol denendi.

Şirket, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve “Altın Madenciliği Milli Mücadeledir” başlıklı broşürler bastırıp dağıttı.

BU proje kapsamında 4 milyar 500 milyon TL harcanacağı belirtildi. ÇED alanında bulunan 105 bin 914 ağaçtan ise 57 bin 534’ü kesilecek.