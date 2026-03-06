İspanya’nın açıklamalarına destek veren Türk kullanıcılar, Eskişehirspor tribünlerini paylaştı.

İspanyol kullanıcılar ise siyah-kırmızılı taraftarlara övgü dolu yorumlar yaptı.

Eskişehirspor’un resmi sosyal medya hesabı da paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Kulüp, siyah-kırmızılı tribünlerin görüntülerini paylaşarak “Tribünlerimizde yıllardır çalınan bir melodi” notunu düştü.

İSPANYOLLARDAN ÖVGÜ

Bir İspanyol kullanıcı şu mesajı paylaştı:

Gözlerim az önce Türk ultra taraftarlarının Paquito el Chocolatero dansını yaptığını gördü.

Bu hayatta her şeyi gördüm, daha fazlasına ihtiyacım yok.

Bunlar bizim gerçek manevi kardeşlerimizdir.

Eskişehirspor adlı Türk takımının bu tezahüratı 20 yıldır yaptığını öğrendim. İnanılmaz. Siz Türkler en iyisisiniz.