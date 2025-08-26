Genel Sosyal Araştırma (GSS) verilerini inceleyen araştırmacı Wendy Wang, üst düzey pozisyonlarda görev yapan erkeklerin yüzde 18'inin evlilikleri sırasında eşlerini aldattığını belirtti. Aile Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan analizde, CEO'lar gibi yüksek statülü işler yapan erkeklerin sadakat sınavında sınıfta kaldığı raporlandı.

Araştırmada ayrıca işsiz erkeklerin de sadakatsizlik oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekildi. 25-54 yaş arasındaki işsiz erkeklerin yaklaşık yüzde 20'si partnerlerini aldattığını itiraf etti. Uzmanlara göre işsiz ya da ekonomik açıdan eşine bağımlı erkekler, kendilerini yetersiz hissedebiliyor ve bu duygular onları dışarıda bir 'tatmin arayışına' yöneltebiliyor.

KADINLARDA DURUM ERKEKLERİN TAM TERSİ

Araştırmaya göre sadakatsizlik yalnızca erkeklerle sınırlı değil. Kadınların yüzde 14'ü partnerini aldattığını ifade etti. Ancak dikkat çekici bir fark ortaya çıktı:

Düşük prestijli işlerde çalışan kadınların yüzde 21'i aldatırken,

Yüksek statülü görevlerdeki kadınların yalnızca yüzde 9'u aynı davranışı sergiliyor.

Yani erkeklerde "statü yükseldikçe aldatma artıyor" şeklinde bir tablo gözlemlenirken; kadınlarda bunun tam tersi geçerli.

BU EMARELER ŞÜPHEYİ PERÇİNLİYOR

Psikolog Madeline Smith, aldatan erkeklerin davranış biçimlerine dair önemli ipuçlarını paylaştı: