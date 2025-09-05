Cem YILDIRIM

Ankara’da bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyen ve hesaplı fiyatları nedeniyle tercih edilen sosyete pazarları da kan kaybetti. Yandaş şirketlerin vergi borçlarını silen Hazine ve Maliye Bakanlığı dar ve orta gelirliden sonra esnafın da yakasına yapışmıştı. Ancak sinek avlayan pazarlar için planlanan vergi denetimi havada kaldı. Esnaf, maliyetlerin artmasıyla uğraşırken, vatandaş ise ücretlerinin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle pazara bile uğrayamaz oldu. Tüm bu nedenlerle daha çok orta gelirlilerin uğrak yeri olan bu pazarlar, piyasaya göre yine hesaplı olsa da eskisi gibi rağbet görmüyor. Ankara’nın simgelerinden olan Atakule’nin karşısında bulunan ve lüks semt olarak bilinen Çankaya’da yer alan sosyete pazarı eski kalabalık günlerini özlerken esnaf da vatandaş da isyan ediyor.

‘YÖRESEL’ AMA PAHALI

Çeşitli süt ürünleri ile peynir çeşitleri, bal, kaymak, yumurta, zeytin , organik kayısı, kuru incir, erik, bal ve cevizin satıldığı ‘Yöresel Ürün’ reyonlarındaki fiyatlar da gıda sektöründeki artışlar, hayvancılık yapan üreticilerin azalması ve ulaşım maliyetlerinden dolayı cep yakıyor. Pazara gelen vatandaş, giyim, takı, zücaciye, telefon malzemeleri, ayakkabı, çanta ve mefruşat reyonlarını geziyor ancak bir şey almadan genellikle eli boş gidiyor.

Geçen yıl aralık ayında gazetemize konuşan esnaf, “Maliye müfettişleri kapımızdan eksik olmuyor, 100 bin liraya kadar ceza yazıyorlar” diye dert yanmış, “Mehmet Şimşek’e de “Bize öl mü diyorsun Sayın Bakan?” diye sormuştu.

31 Aralık 2024 tarihinde gazetemizin manşetinde ‘Şimşek itibara para için esnafı silkeliyor’ başlıklı haberinde konuyu gündeme getirmiştik.

Etle beraber kekik de eksildi

Sosyete pazarının gıda bölümünde siyah ve yeşil zeytinin kilosu 150 liradan başlayıp, 500 liraya kadar çıkıyor. Peynir ise kilosu 180 ile 1.700 lira arasında satılıyor. Turşu ve salça 200 lira bal ise 300 liradan başlıyor. Petek ve karakovan balının kilosu ise 2 bin 200 liraya kadar çıktı. Baharatlardaki artışlar da dikkat çekici boyuta ulaştı. Karabiber ve kuş üzümüne yüzde 300’e varan zam geldi, et yemeklerine lezzet katan kekiğin kilosu ise 900 lira oldu. Vatandaş et alamadığı için esnaf de kekik satamıyor.

‘KİRAZI GÖREN YOK’

CAFER ÖLMEZ: Meyveyi don vurdu biz de alamadık ve satamadık. En düşük meyve 100 lira oldu. Vişne 300 lira, 500 liraya kadar çıkan kirazın ise yüzünü gören yok. Sadece biz değil semt pazarındaki arkadaşlarımız da kan ağlıyor.”

‘HERKES KART KULLANIYOR’

BARAN ONUR ÇAKIR: Vatandaş hep kredi kartı kullanıyor, nakit para yok. Pazara gelen kuru kalabalık iş yok, mal alan yok, gezip gidiyorlar. Kilosu 200 liradan turşu satıyorum, ancak müşteri zar zor 250 gram alıyor.

‘HAFTADA BİR ZAM GÖRÜYOR’

EMİR OSMANOĞLU: Bal fiyatları müşteriye yüksek geliyor, haftada bir zam görüyor. 300 liralık bal da var 2 bin liralık olan da ama bal yiyen azaldı. Bal peteğinde kullanılan çıtanın mali- yeti bile 50 lira oldu.

‘40 LİRAYA FAZLA DİYORLAR’

MURAT AKTAŞ: Erişteyi 180 liraya, bazlamayı 40 liraya satıyoruz, ona da çok diyorlar. Bir kilo 200 gram ekmeği 40 liraya satıyordum şimdi 100 lira oldu. Karabiber, kekik ve kuş üzümüne yüzde 300 zam geldi. Kakulenin kilosu 5 bin lira oldu.