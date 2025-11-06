Maliyetlerdeki artış, satışlardaki durgunluk ve vergi sistemindeki değişiklikler nedeniyle canından bezen esnafın içinde bulunduğu durum Meclis’e taşındı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı bütçesi ele alınırken ‘asma kilitli protesto’ yapıldı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bu kilit size Manisa esnafından geliyor’’ diyerek Manisa’da kepenk kapatan bir esnafın dükkanındaki asma kilidi Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a verdi. Bolat asma kilidi almadı, Bakırlıoğlu’nun elini sıktı.

Bakırlıoğlu, “Bu kilit size Manisa esnafından geliyor. Basit usulde vergi büyükşehirlerde kaldırılıyor. 1 Ocak’tan itibaren on binlerce esnaf kepenk kapatacak. Bir esnafımız gönderdi, ‘Kepenk kapatacağız, kilidimizi Ticaret Bakanı’na verin’ dedi. Esnaf hiçbir dönemde bu kadar sahipsiz kalmadı. Esnafın boğazına çöküyorlar” ifadelerini kullandı.

HÂLÂ DÜKKAN YOK

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise her yıl 150-200 bin civarında iş yerinin kapandığını belirterek, “Ocaklar sönüyor, kapanan her iş yeri işsizler ordusuna katılıyor, yerli esnaf inim inim inliyor. Sokağın girişine ve çıkışına üç harfliler açılıyor. Bizi kıskanan Avrupa ülkeleri kurallarını koymuş, şehir merkezlerine AVM yok, bizde ise küçük esnaf kalmadı’’ diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da deprem bölgesinde esnafın yaşadığı sıkıntılara değindi ve ‘’Depremin üzerinden bin gün geçti ama esnafa hâlâ dükkanları teslim edilemedi, üçüncü kışa da böyle giriliyor’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Bakırlıoğlu’nun uzattığı kilidi almadı. Bakırloğlu’nun elini sıkmakla yetindi.

9 ayda 64 bin esnaf kepenk indirdi

İktidarın ekonomi politikalarının ardından derinleşen kriz esnafı zora soktu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun verilerine göre 2025 Ocak-Eylül döneminde 64 bin 456 esnaf kepenk indirdi. Bu kapsamda ocakta 10 bin 66, şubata 7 bin 142, martta 6 bin 631, nisanda 7 bin 128, mayısta 7 bin 29, haziranda 5 bin 733, temmuzda 7 bin 236, ağustosta 6 bin 479, eylülde 6 bin 962 esnaf mesleği bırakmak zorunda kaldı. Öte yandan kurulan esnaf iş yeri sayısı ise 236 bin 349 oldu. 2024’ün tamamında 94 bin 609 esnaf kepenk indirmişti. 2023’te ise 111 bin 576 esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalmıştı.