Koronavirüs döneminde hızla büyüyen paket servis sektörü, bu kez esnaf kuryelerin tepkisiyle karşı karşıya. Yılbaşından sonra açıklanan yeni ücret tarifelerinin sahadaki gerçek kazançları yansıtmadığını savunan kuryeler, üç gün boyunca çalışmama kararı aldı.

NTV’de yer alan habere göre, yılın başından itibaren paket başı ücretler, kilometre ödemeleri ve haftalık bonuslarda artışa gidildi. Ancak kuryeler, duyurulan zam oranlarının matematiksel düzenlemelerle olduğundan yüksek gösterildiğini, fiiliyatta ise 2025 yılındaki kazanç seviyelerinin değişmediğini öne sürüyor.

BRÜT KAZANÇ 120 BİN LİRAYI BULACAK VAADİ

Bazı firmalar, haftada 200 paket teslim eden bir kuryenin ortalama 30 bin lira kazanabileceğini, bunun da aylık brüt 120 bin liraya karşılık geldiğini duyuruyor. Ayrıca 2 kilometrenin üzerindeki teslimatlar için yüzde 60’ı aşan ücret artışları ve belirli teslimat sayılarını geçenlere haftalık bonus ödemeleri vaat ediliyor.

SAHADA RAKAMLARIN KARŞILIĞI YOK

Kuryeler ise bu rakamların sahada karşılığının olmadığını ifade ediyor. Esnaf kurye olarak çalışanların sabit mesai saatlerinin bulunmadığını, gelirlerin tamamen çalışma süresi ve teslimat sayısına bağlı olduğunu belirten kuryeler, artan giderler nedeniyle net kazançlarının eridiğini dile getiriyor.

Esnaf kuryeler; motosiklet, ekipman, sigorta, yakıt, bakım masrafları ile BAĞ-KUR primleri, muhasebe ücretleri ve vergi yükümlülüklerini kendi ceplerinden karşılıyor. Bu giderler düşüldüğünde açıklanan gelir tablolarının gerçeği yansıtmadığı görüşü öne çıkıyor.

Bu gerekçelerle kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihlerinde kontak kapatarak paket dağıtmayacaklarını açıkladı. Eylemin tüm kuryeleri kapsamadığı, katılmayanların ise kendi çalışma planları dahilinde dağıtıma devam edeceği belirtildi.