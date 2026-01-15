Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos’ta Beyoğlu’nda bulunan bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikâyet eden işletme sahibiyle yaşadığı tartışma nedeniyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

Duruşmaya Bayraktar ile birlikte tutuksuz sanık Volkan Akbaş, müşteki Ahmet P., tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

'AYLIK GELİRİM 1 MİLYON LİRA'

Mahkemede savunma yapan Bayraktar, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu belirterek, olay günü alkol ve ilaç etkisi altında bulunduğunu, yaşananların ayrıntılarını net hatırlamadığını söyledi.

Haraç ya da yağma kastıyla hareket etmediğini savunan Bayraktar, amacının mahalledeki gençlere iş imkânı sağlamak olduğunu öne sürerek, “Öfke kontrolümü kaybettim, üzgünüm. Yağma niyetim yoktu” dedi.

'10 BİN LİRA VER TABLANI SİLSİNLER'

Şikâyetçi Ahmet P. ise Bayraktar’ın sarhoş olduğunu, mahalledeki gençlere iş verilmesi yönünde sözler söylediğini ancak “koruma” ya da “haraç” talebinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Dosyada şikayetçi olarak adı geçen Ahmet P. ‘Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız’ yazıyordu. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ufuk Bayraktar oldukça sarhoştu. Mahallenin gençlerine ’10 bin lira para ver, tablanı silsinler, iş yapsınlar’ dedi. ‘Dükkanları korusunlar’ şeklinde bir şey söylemedi. Bu olaydan sonra uzun bir süre gelmedi. Sonra geldiğinde direkt ‘Sen benim çay ocağıma hiç gelmedin, şerefsiz, seni burada barındırmayacağım’ dedi.

Daha sonra polise ifade verdim. Sanıklardan şikayetçi değilim, maddi ve manevi zararım yoktur. Ben Ufuk Bayraktar’ın sözlerini ilk başta yanlış anladım. ‘Mahallenin gençleri mahalleyi korusun’ şeklinde bir söylemi olmadı. '10 bin liraya tablanı silsinler' şeklinde bir söylemi oldu” dedi.

Mahkeme, Bayraktar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.