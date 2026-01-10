Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı yayınladı

Dermancıoğlu karelere sırasıyla "Refia ve anne yemekte" ve ''Baba, anne, çocuk" notunu düştü.

"BİR ERKEĞİN BENİ ALDATMASI SORUN DEĞİL"

Esra Dermancıoğlu konuk olduğu bir programda eski eşi Mehmet Esen'den ihanet nedeniyle ayrıldığını anlatmıştı:

"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..."

"Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir."

"Bir erkek eşine gidip ‘Ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor."

Dermancıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.