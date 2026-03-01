Ekranların sevilen ismi Esra Dermancıoğlu, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. "Fatmagül’ün Suçu Ne?" dizisinin Mukaddes Yenge’si olarak hafızalara kazanan 56 yaşındaki oyuncu, hiçbir cerrahi müdahale olmadan nasıl 17 kilo verdiğini açıkladı.

BİRÇOK ÜNLÜNÜN AKSİNE DOĞAL YOLU SEÇTİ



Son dönemde sanat dünyasında popüler hale gelen zayıflama iğneleri ve mide ameliyatları tartışmaları sürerken, Esra Dermancıoğlu bu trendlere mesafeli duran isimlerden biri oldu. Son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, iğne ipliğe dönen yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı. Kısa sürede verdiği kiloların sırrı merak konusu olurken, ünlü oyuncu zayıflama sürecinde tıbbi bir destek almadığının altını çizdi.

ZAYIFLAMANIN SIRRI SAAT 17.00’DE SAKLI



Nasıl zayıfladığına dair merak edilen soruları samimiyetle yanıtlayan Dermancıoğlu, formunu korumak için uyguladığı yöntemi "saat kuralı" olarak özetledi. Beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirten oyuncu, "Sadece diyet yapıyorum; saat 17.00’den sonra yemek yemeyi tamamen kestim" dedi.