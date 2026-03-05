Programda gözyaşları içinde konuşan Gülendam, eşinin defalarca özür dilemesine rağmen güveninin kalmadığını söyledi. Ferhat ise iddialara karşı kendisini savunarak, sosyal medyada kadınların kendisine yazdığını ve kendisinin konuşma başlatmadığını ileri sürdü.

GÜLENDAM İSYAN ETTİ

Ancak tartışma bununla da bitmedi. Ferhat’ın Ankara’ya giderek ailesini ziyaret etmesinin ardından Gülendam’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Canlı yayında sert sözler kullanan Gülendam, “Ben kadınım diye her gün ağlamak zorunda değilim. Buradan boşanmadan gitmiş olsam bile asla seninle olmayacağım” dedi.

Yaşananların ardından Gülendam’ın, Ferhat hakkında koruma kararı çıkarttığını açıklaması stüdyoda şaşkınlık yarattı.



FERHAT'IN SON DİLEĞİ



Ferhat ise yaşananlardan sonra ''Gülendam lütfen son kez elimi tut'' diye yalvardı. O anlar hem sosyal medyada hem stüdyoda tartışma yarattı.