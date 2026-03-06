Esra Erol, canlı yayın öncesi saç maşasının alnına temas etmesi sonucu küçük bir kazaya uğradı. Yayında alnında bant olduğu görülen Erol, “İş kazası geçirdim, saç maşası alnıma girdi. Biraz yanıyor, fazla acıyor” dedi.

HASTANEYE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Sunucunun yanında bulunan sağlık görevlisi hemen müdahale etti. Erol, yayını atlatır atlatmaz hastaneye gideceğini ve gerekli kontrolleri yaptıracağını belirtti. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir tehlike bulunmadığı bildirildi.



Ünlü sunucunun alnındaki bant canlı yayına böyle yansıdı.





Erol'un açıklaması şu şekilde:

''Sağlıkçımız müdahale etti ama yayın sonrası hastaneye gideceğim. Ne diyecekler öğreneceğim. Sağ olun, geçmiş olsun diyelim. ''