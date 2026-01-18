Esra Erol'un son programındaki 'Şeriat' çıkışı tartışma yarattı. Programındaki bir konuğun 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' sözlerine 'Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var' diye karşılık verince stüdyoda alkış tufanı koptu.

Ancak Erol, sosyal medyada AKP'li ve HÜDAPAR'lı hesapların hedefi oldu.

'BU KADIN TELEVİZYONDAN NE ZAMAN KOVULACAK?'

HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yaptığı açıklamada Esra Erol’a ve ATV yönetimine sert tepki gösterip, Saray'a şikayet etti.

X'te 'Cumhurbaşkanlığı' sayfasını etiketleyen Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol’ u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol’un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?" ifadelerini kullandı.

'ESRA EROL HADDİNİ BİL'

İktidara verdiği destekle bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan ise X hesabından "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma. Ortadoğu’da şeriat yok. Petro dolar köleler var. Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram. Osmanlı’yı dünya gücü yapan adalet, hakkaniyet ve merhametin kaynağı" diye yazdı.