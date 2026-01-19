ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir konuğun "şeriat" ile ilgili sözleri çok konuşulan ünlü sunucu Esra Erol sözlerine "açıklık" getirdi.

Bir takım çevreler tarafından hedef gösterilen Esra Erol, yanlış anlaşıldığını savunarak özür diledi.

"Cuma günkü programım sırasında stüdyodaki konuğun sözüne canlı yayının doğası içerisinde refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmaya yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim, yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir" şeklinde konuştu.

"İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur. İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam" ifadelerini kullanan ünlü sunucu yanlış anladığını belirterek şu sözleri sarf etti:

"Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek ya da rencide etmemek gibi bir yanlışın içinde olmamaya da hep özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan, tartışmalara konu olmaktan üzüntü duyuyorum. Her zaman iyiden, iyilikten yana kültürümüzün özüne vurgu yaparak yürümeye, bize ihtiyacı olan herkesin derdine deva olmak için çalışmaya devam edeceğiz."