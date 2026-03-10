Bir dönem oyunculuk denemeleriyle de adından söz ettiren Eda Erol, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi olan Erol, anne olmak için gün sayarken hamileliğinin 26. haftasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

MUTLU EVLİLİKTE BEBEK MÜJDESİ

Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025’te İstanbul’daki Adile Sultan Sarayı’nda dünyaevine girmişti. Çift, kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı.





''O BİR KARNABAHAR'' NOTU DÜŞTÜ

Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erol, son olarak karnı burnunda pozlarını “Çünkü o bir karnabahar” notuyla yayımladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Daha önce düzenlediği cinsiyet partisinde erkek bebek beklediğini açıklayan Erol, anne olacağı günü heyecanla bekliyor.