Yıllar önce katıldığı televizyon programında sergilediği tavırlarla sosyal medyada viral olan Cemile, eşi Ramazan ile boşandıktan sonra yeniden gündeme gelecek bir değişime imza attı. Fenomen isim, bu kez radikal imaj değişikliği ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi.
"ERKEKLER BELASINI İSTİYOR"
Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Cemile, evliliğe kapılarını kapattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Evlenme teklif eden de oldu ama soğudum. Erkekler Allah'tan belasını istiyor. Erkeklere merhamet etmeyeceksin."
Cemile, şimdilerde TikTok platformunda şarkı söylediği videolar paylaşıyor.