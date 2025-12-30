Sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, kısa süre önce hamile olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlara sert tepki gösterdi. Pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile geçtiğimiz aylarda evlenen Erol, “evlenmeden hamile kaldı” imasında bulunan paylaşımlara sessiz kalmadı.

39 yaşındaki Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025’te, Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Mutluluklarını sık sık sosyal medyada paylaşan çift, bu kez takipçilerine bebek müjdesi verdi. İlk kez anne olmaya hazırlanan Erol, hamile olduğunu duyururken bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu da açıkladı.

Ancak bu paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Erol’un hamileliğiyle ilgili “evlenmeden hamile kaldı” imasında bulunan yorumlar yaptı. Tepki çeken bu yorumlardan biri, “Gerçekten ne çabuk, daha bir ay olmadı evleneli; cinsiyet dört aylıkken belli oluyor” şeklinde oldu.

Eda Erol ise bu yoruma doğrudan yanıt vererek, “Düğünün üzerinden 15 gün geçti” ifadelerini kullandı. Erol’un bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da genç anne adayına destek mesajları paylaştı.