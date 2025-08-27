Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol bir zamanlar hayatını Alişan'la birleştirme kararı almasıyla gündeme oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 yıl içinde evleneceği yönünde söz veren Alişan "Verdiğim sözü tuttum. Son 15 gün kala Allah Eda'yı karşıma çıkardı. Bayramdan sonra istemeye gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın bana sözü var. Nikâh şahidimiz olacak" şeklinde konuşmuştu.

Nişanlarından 1.5 ay sonra ise ikili ayrılık kararı almıştı.

Ayrılık nedeninin Eda Erol'un, eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu iddia edilmişti.

Ayrılığın ardından uzun süre ortalıkta görülmeyen Eda Erol geçen nisanda sosyal medyada evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Yıllar sonra gönlünü pilot Ekrem Karacayır'a kaptıran Erol önceki akşam da görkemli bir kına gecesi düzenledi.

Instagram hesabından kına gecesinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Erol şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecede kahkaha, sevgi, dostluk ve aşk birleşti… Yadigâr elbisem de bu masalın en güzel parçası oldu. Canım ailelerimize ve bütün güzel enerjisiyle orada olan tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Beraber olduğumuzda her şey daha da güzel sizi çok ama çok seviyorum. Siz benim bu yolculuktaki en büyük yol arkadaşımdınız."