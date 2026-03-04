Eşref Rüya dizisi, reytinglerde zirveyi rakibi Yeraltı’na kaptırmasının ardından senaryoda değişiklik olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Çağatay Ulusoy'un müdahale ettiği öğrenildi.

''AKSİYONU ARTIRALIM''



Akşam’dan Recep Aslan’ın haberine göre; düşük reytinglerin ardından Çağatay Ulusoy, yapım ve senaryo ekibiyle görüşmeler yaptı. Ulusoy’un, senaryoyu kaleme alan Ethem Özışık ve Lokman Aral’a “Çok aşk hikayesi var, aksiyonu artıralım” şeklinde yönlendirme yaptığı öğrenildi.

Yeni bölümlerde aşk sahnelerinin azalacağı, aksiyon sahnelerinin ise artırılacağı duyuruldu. Böylece dizinin hem temposu yükseltilecek hem de izleyici kitlesinin ilgisinin yeniden çekilmesi hedefleniyor.