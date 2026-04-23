TİMSBİ Productions imzalı dizinin 10 Haziran’da sezon finali yapacağı bilinirken, kulislerden gelen bilgiye göre yapımda önemli bir ayrılık yaşandı. Başarılı oyuncu Erol Babaoğlu diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide dikkat çeken “Ölü Yaşar” karakterinin vedası bir hayli konuşulacağa benziyor. YENİ KARAKTERLER GELİYOR Öte yandan dizinin sezon finaliyle birlikte hikâyede yeni bir döneme girileceği belirtildi. Yapıma yeni bir hapishane aksının ekleneceği ve yeni karakterlerin dahil olacağı konuşuluyor. EROL BABAOĞLU KİMDİR? Erol Babaoğlu 22 Haziran 1977, İstanbul doğumludur. Cağaloğu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İilşkiler bölümünden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Şahika Tekand'ın yönetiği Stüdio Oyuncuları'nda "Tiyatro ve Oyunculuk" eğitimi aldı.

