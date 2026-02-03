Oyuncu Levent Özdilek, Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken objektiflere yansıdı. Yanındaki kişinin kim olduğuna ilişkin soruları yanıtlayan Özdilek’in ifadeleri dikkat çekti.

Özdilek, kadın arkadaşının Gürcistanlı olduğunu belirterek, uluslararası bir projede yer aldığını ve bu proje kapsamında Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Oyuncu, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin tamamen profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini ifade etti.

Görüntüler sırasında konuşmakta zorlandığı ve oldukça keyifli olduğu gözlenen Levent Özdilek, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kullanıcılar, “Abla ne yapıyor öyle ya”, “Ne içildiyse konuşamıyorlar”, “Kadının kamerayı görünce ayarı bozuldu” şeklinde yorumlar yaptı.