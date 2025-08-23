Şarkıcı Ebru Gündeş'in (50) 27 Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir, suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla sabaha karşı Acarkent'teki evinden gözaltına alındı.
Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmakla suçlanan Özdemir, dün sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Özdemir'in aldığı talimat gereği bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia ediliyor.
(Selahattin Yılmaz, İBB soruturmasındaki itiraflarıyla tanınan müteahhit Aziz İhsan Aktaş'a suikast düzenlemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.)
GÖZALTI SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yapması beklenen Ebru Gündeş takipçilerini şaşırttı.
Gündeş, eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili sessizliğini korurken, 2011'de çıkarmış olduğu 'Beyaz' albümüyle ilgili paylaşım yapması dikkat çekti.
Gündeş, yıllar önceki albümü ve şarkıları için ''Teşekkür ederim böyle baktığın için, teşekkürler aklımda kaldığın için.' Beyaz albümüm, yıl 2011... Sonsuz teşekkürler'' notunu düştü.
Ebru Gündeş'in önceki eşi Rıza Sarraf da ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek suçundan Amerika'da hapis yatmıştı.