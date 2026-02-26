Ünlü şarkıcı Ceylan, son yıllarda yaşadığı değişimlerle magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Ceylan, estetik müdahalelere veda ettiğini açıklaadı fakat sebebi ise hayranlarını şaşırttı. "YÜZÜM KABUL ETMİYOR" Ünlü şarkıcı, artık estetik yaptırmadığını belirterek, “Artık estetik yaptırmıyorum, çünkü yüzüm kabul etmiyor” ifadelerini kullandı. Ceylan, hakkında çıkan “çok estetik yaptırdığı” iddialarına da yanıt verirken, “Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten” şeklinde konuştu. BİR DÖNEM SELENA GOMEZ'E BENZETİLMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ Geçmişte yaptırdığı estetik işlemlerle dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’e benzetilen Ceylan, o dönemde sosyal medyada gündem olmuştu. Ceylan Selena Gomez’e benzetilmiş ve iki isim yan yana getirilen kareleri binlerce yorum almıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.