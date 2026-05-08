Bengü, Ümit Sayın ile birlikte “Ya Sen Gidip De” şarkısı için kamera karşısına geçti. Düet sırasında görüntülenen ünlü şarkıcının son hali dikkat çekti.
KLİPTE YANAKLARI VE DUDAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Ümit Sayın ile klip çeken Bengü'nün yüzündeki değişim dikkat çekmişti. Öte yandan 2025 yılı Eylül ayında da hakkında estetik iddiaları oraya çıkmıştı. Bengü, bu iddialara daha önce sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, yüzünde dolgu ya da botoks olmadığını belirterek kullanılan makyaj ve ışık nedeniyle farklı göründüğünü ifade etmişti.
''NORMAL HALİM BU''
“Bakın normal halim bu” diyerek paylaşım yapan Bengü, sahne makyajı ve ışık kullanımının görüntüyü değiştirebildiğini söylemişti:
"Allah, başka dert vermesin, amin" notu ile yayımlayan Bengü; "Dolgu yok. Öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Minnacık bir filtre koydum. Evet, yani şu an azıcık bir makyaj da yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına böyle bir çerçeve çizdik. Ondan sonra parlatıcı var. Yanakta sert bir ışık ve tabii allık var. Yani şöyle normal günlük bir mod olmadığı için sahneye çıkıyoruz, full makyaj yapıyoruz o yüzden... Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım"
Öte yandan 2018 yılından beri evli olduğu Selim Selimoğlu ile yaz aylarında boşanan Bengü, iki çocuklu hayatına tek başına devam ediyor. Boşanmanın ardından özel hayatına dair iddialar da zaman zaman gündeme gelirken, sanatçı son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
