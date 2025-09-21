Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyatların sonucundan memnun kalmayan hastalar için önemli bir karara imza attı. Burun estetiği sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle ücret iadesi talep eden bir hastanın davasında, Yüksek Mahkeme ödemelerin geri istenebileceğine hükmetti. Karar, estetik operasyonların “eser sözleşmesi” niteliğinde olduğuna vurgu yaparak, hasta beklentilerinin karşılanmaması halinde ücretin iade edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

NTV’nin aktardığına göre, bir hasta özel bir hastanede burun estetiği olmak istedi. İlk ameliyat sonrası burun eğriliği yaşayan hasta, ikinci ameliyatın ardından ise koku alma duyusunu kaybetti. Hastane, üçüncü ameliyat için farklı bir doktora yönlendirme yaptı ve hasta yeniden ücret ödemek zorunda kaldı. Bunun üzerine hasta, ödediği paraların iadesi için dava açtı.

Ancak süreç hasta lehine başlamadı. Tüketici hakem heyeti ve ilk derece mahkemesi, hastanın taleplerini reddetti. Mahkeme kararında, “tıbbi tanının bulunmadığı ve hastane tedavisinin yerinde olduğu” görüşüne yer verildi.

YARGITAY BOZDU

Adalet Bakanlığı, söz konusu kararı “kanun yararına temyiz” ederek Yargıtay’a taşıdı. Temyiz talebinde, estetik ameliyatların Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ve devamı maddeleri kapsamında eser sözleşmesi sayıldığı, bu nedenle sonuç taahhüdü içerdiği vurgulandı.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 26 Haziran 2025 tarihli kararında Bakanlığın görüşünü haklı buldu. Yüksek Mahkeme, “Estetik ameliyatlarda amaç, hastanın beklentisine uygun güzel bir görünüm sağlamaktır. Eğer bu sağlanmazsa ortaya çıkan eser ayıplı kabul edilir ve ücretin iadesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, yalnızca burun estetiği değil, tüm estetik operasyonlar için emsal niteliği taşıyor. Böylece bundan sonraki süreçte, sonuçtan memnun kalmayan hastalar ödedikleri ücretlerin iadesini talep edebilecek.