Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, son dönemde hakkında çıkan estetik iddialarına kendine has bir şekilde yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip!” diyerek yaptığı açıklamanın ardından, tek yumurta ikizi Deniz ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

‘Kalbim Seni Seçti’, ‘Beni Affet’, ‘Kara Sevda’ ve ‘Bir Peri Masalı’ dizilerindeki performanslarıyla tanınan Küçükköse, Instagram hesabından ikiziyle pozlarını “Diğer yarım” notuyla paylaştı. Kısa sürede on binlerce beğeni alan kareler, sosyal medyada gündem oldu.

Ankara’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Deniz Küçükköse, tıpkı ünlü oyuncu kardeşi gibi dikkat çekici bir güzelliğe sahip. Kardeşlerin birbirine neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzemesi, takipçilerin “Gerçekten ikiz gibisiniz!” yorumlarını beraberinde getirdi.

“Eskiden birbirimizin yerine geçerdik”

Hazal Filiz Küçükköse, geçmişte yaptığı bir açıklamada ikiziyle olan bağını şu sözlerle anlatmıştı:

“Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlarla ilgili.”

Oyuncunun bu paylaşımı, hem samimiyetiyle hem de mizahi yanıtıyla takipçileri tarafından “en doğal estetik açıklaması” olarak yorumlandı.