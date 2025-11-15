Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başına 4.5 milyon TL alacağı dizisi 'Aile Bir İmtihandır' başlamadan önce estetik yaptırdığı konuşulmuştu.

Bu iddia 3 hafta önce katıldığı bir ödül töreninde kameraların karşısına geçtiği an başlamıştı.

İmirzalıoğlu'na oyuncu botoksu yani mimiklerini de kullanabileceği bir uygulama yapıldığı, elmacık kemiklerinin olduğu bölgeye de dolgu uygulandığı iddia edilmişti.

"MAŞALLAH' DİYECEKLERİNE BOTOKSLU DİYORLAR"

Kenan İmirzalıoğlu'nun botoks ve dolgu iddiaları sonrası yakınlarına "Maşallah' diyeceklerine botokslu diyorlar" söylemiş.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, oyuncunun ödül töreninde çekilen o video ve fotoğraflarını Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahına gönderdiğini ve yapılan yorumu paylaştı:

"Yüzünde hiçbir şey yok. Mimik yapıyor, kaz ayakları bile belirgin. İşlem uygulanmamış. Ama yaşının iyisi, maşallah"

Bu arada Kenan İmirzalıoğlu'ya ilgili uzun zamandır şu dedikodu da dolaşıyor: Saçlarının protez olduğu yönünde…